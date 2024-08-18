В Петербурге поймали водителя после стрельбы из аэрозольного пистолета

В Петербурге водители вступили в словесную перепалку возле дома 4 по Красносельскому шоссе. Один из них открыл по оппонентам стрельбу из аэрозольного пистолета «Пионер». Стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что специалисты в ходе мониторинга интернета выявили видео, на кадрах которого неизвестный мужчина, владелец Chevrolet Captiva, несколько раз стреляет из пистолета.

Анализ записи позволил установить личность стрелявшего. Им оказался индивидуальный предприниматель, проживающий в СНТ «Малое Карлино».

Полиция устанавливает других участников происшествия и очевидцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автомобиль задержанного помещен на спецстоянку, отметили в пресс-службе.