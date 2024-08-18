Отец и сын избили пытавшуюся остановить кражу продавщицу

В деревне Михеево Ступинского района Подмосковья отец и сын с фамилией Виноградовы избили и залили перцовым баллончиком продавщицу из магазина стройматериалов, которая пыталась остановить кражу товара. Инцидент произошел в конце июля. об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По предоставленной информации, будучи в магазине, злоумышленники начали распихивать товары по карман. Продавщица сделала им замечание, однако Виноградовы, никак не отреагировав, вышли из магазина и сели в машину с награбленным.

— В момент когда он из магазина выходил меня (отец) локтем в грудь ударил еще и попутно идущему на встречу покупателю лицо разбил (увезли его потом на скорой). Этот отец схватил из машины баллончик и начал мне заливать лицо, попутно его сын выбежал из машины и налетел на меня ударяя в грудь и по ноге, — рассказала 41-летняя пострадавшая.

По ее словам, уголовное дело на злоумышленников до сих пор не заведено, а полиция бездействует, несмотря на то, что она получила серьезные травмы, в том числе и разрыв связок, говорится в публикации.

16 августа в Щербинке водитель грузовика напал на девушку из-за того, что та не позволила ему проехать по обочине.

Водитель «газели» объезжал пробку по обочине и хотел вернуться на проезжую часть, но девушка на иномарке ему не позволила. В ответ на это мужчина догнал ее на дороге, подрезал, выбежал из своего автомобиля и стал угрожать и бить. Девушка, защищаясь, распылила перцовый баллончик и уехала с места происшествия. Однако агрессор продолжил ее преследовать.