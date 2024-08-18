Разлив нефти произошел в Карибском море

У побережья Венесуэлы по вине нефтеперерабатывающего завода Эль-Палито произошел разлив нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, размер нефтяного пятна в заливе Гольф-Трист в Карибском море достигает 225 кв. км. Оно практически полностью охватывает национальный парк Моррокой, известный своими пляжами.

«Разлив произошел из Эль-Палито. Сегодня утром некоторые пляжи в Бока-де-Ароа проснулись от большого количества углеводородов на берегу. Пострадало несколько лодок», — рассказал источник.

НПЗ El Palito, способный перерабатывать 146 тыс. баррелей сырой нефти в день, является самым маленьким нефтеперерабатывающим комплексом республики, он расположен в муниципалитете Пуэрто-Кабельо на побережье центрального штата Карабобо, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что у побережья Филиппин затонул танкер MT Terra Nova с 1,4 млн л мазута. Нефтяное пятно растянулось на несколько километров вдоль берега.