Школьницу изнасиловали в московском аквапарке

Полиция задержала 23-летнего Равшана С. за надругательство над 15-летней школьницей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в московском аквапарке. Девочка призналась родителям, что «незнакомый мужчина совершил с ней ужасные вещи».

Родители сразу же написали заявление в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам — он все еще находился в комплексе.

Правоохранители отметили, что злоумышленник не был официально трудоустроен, жил в подмосковном Ясенево без регистрации. Они добавили, что ведется поиск владельца квартиры, в которой жил Равшан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». По ней нарушителю грозит до трех лет колонии.