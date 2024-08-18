Москвич заплатил колдунье 1,7 млн руб. за возвращение любимой

Житель столицы заплатил найденной через интернет колдунье 1,7 млн руб., чтобы вернуть возлюбленную. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«35-летний житель столицы тяжело переживал расставание с девушкой. В один из дней он обратился за помощью к сети интернет, где нашел сайт о магических услугах. «Маг» в ходе переписки заверила, что вернет любовь девушки дистанционно, но надо заплатить. Сначала мужчина переводил небольшие суммы, потом начались более «серьезные обряды», цена которых достигала и 40 тыс. руб. При этом ритуалы не заканчивались, постоянно появлялись препятствия, за «магическое» устранение которых, нужно было платить», – говорится в сообщении.

Отмечается, что меньше чем за месяц введенный в заблуждение мужчина перевел магу 1,7 млн руб. Как уточнили в ведомстве, установление всех обстоятельств хищения мошенническим путем денежных средств на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре.