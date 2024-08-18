Частный самолет разбился на Ставрополье

Легкомоторный самолет «Злин-42» производства Чехии разбился в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края. Пилот погиб, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Инцидент с частным самолетом произошел в воскресенье, 18 августа, в 1,5 км от аэропорта «Рыздвянный».

На земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины ЧП устанавливаются, отметили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

На месте катастрофы работают представители экстренных служб, уточнили в ведомстве.