На Камчатке за 12 часов после сильного землетрясения произошло еще 26 толчков

Повторные толчки магнитудой от 3,5 до 5,5 продолжают фиксироваться у Петропавловска-Камчатского, где произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, за 12 часов зарегистрировано 26 сейсмособытий.

Повторные толчки зарегистрированы на расстоянии от 79 до 125 км от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в акватории Тихого океана, в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, на глубине 46 км. Интенсивность толчков в Петропавловск-Камчатском городском округе составила до 7 баллов, в Вилючинском городском округе - до 6-7 баллов, в Елизовском районе - до 6 баллов, в Мильковском районе - до 5 баллов, в Усть-Камчатском районе - до 4 баллов.