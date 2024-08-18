В Ленобласти перевернулся легкомоторный самолет

Происшествие с участием легкомоторного самолета произошло на посадочной площадке в деревне Гостилицы в Ленинградской области. Этот аэродром используется самолетами малой авиации, в том числе в спортивных и развлекательных целях.

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Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, инцидент произошел 17 августа "в связи с неблагоприятными погодными условиями". Пострадавших в результате происшествия нет.

По данному факту организована прокурорская проверка. В ходе проверки будут изучены обстоятельства ЧП, проверено соблюдение требований законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

Судя по кадрам, которые распространила прокуратура, легкомоторный самолет перевернулся, так что его шасси оказались сверху, а кабина - снизу. На фото заметны серьезные повреждения фюзеляжа самолета.