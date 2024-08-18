Москвич перевел «магу» 1,7 миллиона рублей, чтобы вернуть любовь

Страдающий от разрыва с любимой девушкой, 35-летний москвич, обратился в интернет за помощью. Он наткнулся на сайт, предлагающий магические услуги, где «маг» пообещала вернуть ему любовь дистанционно, но за определенную плату. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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Мужчина сначала перевел небольшие суммы, но затем «обряды» стали «серьезнее» и дороже, достигая 40 тысяч рублей за сеанс. Ритуалы не прекращались, постоянно возникали «препятствия», за «магическое» устранение которых требовались новые платежи.

Введенный в заблуждение мужчина перевел «магу» 1,7 миллиона рублей за месяц, но ни девушка, ни деньги к нему не вернулись. Перовская межрайонная прокуратура взяла на себя расследование этого мошеннического хищения, говорится в сообщении.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что устала терпеть постоянные звонки от телефонных мошенников. По ее словам, обманщики звонят ей почти каждый день и пытаются провернуть различные махинации. В один из таких звонков она поставила злоумышленников на место.

13 августа пятеро неизвестных пришли в элитный ЖК в Ксеньинском переулке в Хамовниках. Охранникам они представились новыми владельцами пятикомнатной квартиры, которая ранее принадлежала певице Ларисе Долиной. Что известно об этом случае — в материале «Вечерней Москвы».