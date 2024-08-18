В Петербурге из Невы выловили труп без ног

Прохожий заметил в Неве труп, плывущий в сторону Литейного моста. Страшную находку сделали 17 августа. Сейчас тело отправили в морг, чтобы выяснить причину смерти. Об этом стало известно Мойке78.

Заметив труп в реке, прохожий сообщил о нем по номеру 112. Информацию передали в местную полицию.

Позже правоохранители обнаружили тело неизвестного мужчины без нижних конечностей. Труп достали из воды у дома на Свердловской набережной. Погибшему на вид 35-40 лет. Из особых примет: татуировка на левом предплечье.

В данный момент труп отправили в морг, там специалисты установят причину смерти мужчины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выясняется также личность погибшего.