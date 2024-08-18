Москвича столкнули в переход у станции метро в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина столкнул знакомого с парапета у станции метро «Лиговский проспект», сообщает телеканал 78. Пострадавшим оказался 37-летний житель Москвы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 17 августа. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 29-летний безработный житель Кудрово в ходе ссоры столкнул знакомого в переход. Пострадавший получил травмы головы, груди и позвоночника, переломы затылочной и височной кости, ребер, а также повреждение легкого. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Ранее сообщалось, что дежурная по переезду на железной дороге в Новосибирске Наталья Мельцас спасла женщину от приближающегося поезда, буквально вытолкнув ее из-под колес локомотива. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги уточнили, что женщина не реагировала ни на предупреждающие сигналы поезда, ни на крики железнодорожницы. Тогда последняя рискнула жизнью и бросилась на помощь.

До этого мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал под платформу железнодорожной станции на юго-востоке Москвы. Спасателям и сотрудникам МЧС России пришлось вытаскивать 52-летнего москвича и нести его до машины скорой помощи.