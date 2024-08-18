Родственники пенсионера из ДНР не подтвердили данные о том, что с ним все в порядке

Внучка Александра Григорьева, над которым издевались солдаты ВСУ, не подтвердила информацию о местонахождении. Об этом Telegram-канал SHOT.

«У нас нет никакой связи ни с Гоголевкой, ни с Суджей, ни с какими соседями. Мы не знаем, что с ним ... У нас нет абсолютно никакой связи ни с кем из соседей, никто не может подтвердить нам, что с ним всё хорошо», — поделилась девушка.

Она также добавила, что дедушка является гражданином РФ, у него российский паспорт.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Гоголевке Курской области нашли 74-летнего Александра Григорьева, над которым издевались солдаты ВСУ.

Telegram-канал сообщал, что соседи видели Григорьева возле его дома и в окрестностях деревни Гоголевка.

15 августа Mash сообщал, что пенсионер пропал на 10 дней после того, как в сети появились кадры издевательства украинского военного над мужчиной. Видео было снято 11 августа в селе Заолешенка.