В Донецкой народной республике (ДНР) из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре сотрудника МЧС. Они госпитализированы. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

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— Из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС России. Ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания взрывоопасного предмета. Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА, — передает слова пресс-службы ТАСС.

18 августа российские войска совершили успешное наступление у Угледара в Донецкой народной республике. Отмечается, что военные ВС РФ перерезали главный путь снабжения украинских войск, трассу на Константиновку, что привело к блокаде города.

Министерство обороны России с серьезностью оценивает информацию о том, что Украина готовится ударить по Курской АЭС. Стало известно, что в случае атаки на нее — ответ будет жестким.

Выяснилось, что Германия столкнулась с серьезным бюджетным ограничением, которое вынуждает ее сократить военную помощь Украине. Несмотря на это, уже одобренная техника продолжает поставляться на Украину. Однако новые запросы от министерства обороны отклоняются.