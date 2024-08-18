Аферисты обманули Ирину Хакамаду

Аферисты выманили у журналиста, экономиста Ирины Хакамады 400 тысяч рублей, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, знакомая написала Ирине Мацуовне и попросила в долг крупную сумму. Она пояснила, что находится в Париже и ей срочно нужны деньги.

Хакамада тут же перевела запрошенную сумму. Ее не смутило даже то, что счет получателя был открыт не на имя подруги, Людмилы В., а на некоего Давида Андрониковича, пояснили журналисты.

На следующий день экономист связалась с подругой с тем, чтобы спросить, все ли у нее в порядке, дошли ли деньги. В разговоре выяснилось, что женщина ничего у нее не просила, деньги не получала.

Хакамада осознала, что стала жертвой жуликов и написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Преступников разыскивают.

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