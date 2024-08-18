В Бурятии спасатели спустили с гор пятерых потерявшихся женщин

Бурятские спасатели эвакуировали заблудившихся в горах пятерых туристок, сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС Бурятии. Отмечается, что женщины совершали восхождение на пик Аршан, но сбились с тропы.

В итоге они разожгли костер в ожидании помощи. На место выдвинулись спасатели отряда БРПСС в составе двух человек и одной единицы техники. Они сопроводили туристок до поселка Аршан. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее стало известно, что турист из Москвы вместе с друзьями попытался подняться на холм Труньян высотой в 1,8 тысячи метров на Бали без сопровождения гида, в результате мужчина сорвался со склона и упал в овраг. Поиски 35-летнего россиянина продолжались около суток.

Спустя пять часов после инцидента остальные восемь туристов прибыли на пост местной службы безопасности и сообщили о произошедшем. На поиски пропавшего москвича вышли более 40 человек. В операции участвовали сотрудники полиции и местные жители.

На следующий день пропавшего туриста все же удалось найти, он находился в сознании, но не мог передвигаться. Мужчину эвакуировали на носилках и госпитализировали. У него диагностировали вывих тазобедренного сустава и плеча, его прооперировали.