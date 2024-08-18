Пенсионер, над которым издевались украинские солдаты в Курской области, найден. Соседи видели 74-летнего Александра Гусарова возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что мужчина в порядке, чувствует себя хорошо. Сама дочь пенсионера с ним пока не связывалась, так как у него нет телефона, передает Telegram-канал.

В Сети появилось видео, на котором военные Вооруженных сил Украины в Курской области издеваются над россиянином — пенсионером Александром Григорьевым. Что известно о его пытках и дальнейшей исчезновении — в материале «Вечерней Москвы».

Стало известно, что пенсионер, который пережил издевательства солдат Вооруженных сил Украины в Курской области, был беженцем из Макеевки. Раньше он работал шахтером в Донецке. Односельчане отзывались о нем как о «добродушном и хорошем человеке».

Власти привлекали к поискам все необходимые службы, в том числе волонтеров. Его дочь раскрыла подробности о пропаже мужчины. По ее словам, он остался в Судже и должен был ждать ее возвращения.