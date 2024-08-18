Жители Камчатки описали момент землетрясения

На Камчатке около семи часов утра по местному времени 18 августа произошло мощное землетрясение. Жители края рассказали РЕН ТВ, что было страшно из-за того, что с полок падали предметы, а мебель «ходила ходуном».

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Момент землетрясения россияне описали словами «дом раскачивался».

«Такого сильного землетрясения я никогда не ощущала», — рассказала каналу жительница Петропавловска-Камчатского Кристина, добавив, что пока ее кровать трясло, она продумывала, какие вещи и документы возьмет перед тем, как покинуть дом.

Со слов другого жителя города, деревянный дом, где он находился с женой, раскачивался настолько сильно, что кубки, которые стояли на полке, упали.

«Мы живем на пятом этаже. У нас попадали картины, открылись дверцы шкафов, выскочили ящики комода. На самом деле, очень испугались (...) Разошелся кафель, серьезно пострадало здание», — отметила еще одна местная жительница Валерия.

Серьезно пострадали магазины — с полок попадали телевизоры и ноутбуки. В продуктовых супермаркетах полы оказались усыпаны разбитыми бутылками и банками, образовались «винные реки».

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, где толчки серьезно ощущались. Жители города начали покидать свои дома, опасаясь новых разрушений.