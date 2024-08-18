Имущество фигуранта дела о взрыве в Сергиевом Посаде арестовали

Басманный районный суд Москвы арестовал собственность и счета фигуранта дела о взрыве на складе в Сергиевом Посаде, случившемся летом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

© Газета.Ru

«Суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что арестованный имел в собственности 14 банковских счетов, участок за городом, квартиру, машину и акции компании.

9 августа 2023 года на складе с пиротехникой на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали десятки человек.

11 августа того же года суд принял решение о заключении под стражу на два месяца технического директора компании «Пиро-росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве в Сергиевом Посаде. Днем ранее экстренные службы сообщили, что в районе места происшествия были повреждены 111 зданий, в том числе жилые.