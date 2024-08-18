Усть-Камчатск накрыло толстым слоем пепла

Территорию поселка Усть-Камчатск в окрестностях вулкана Шивелуч на Камчатке накрыло толстым слоем пепла после извержения, которое началось в ночь на 18 августа. Над населенным пунктом стоит пепловое облако, вулкана за ним не видно.

К данному моменту интенсивность извержения снижается, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По данным специалистов, высота пепловой колонны достигала восьми километров.

«Извержение продолжается, наблюдается высветление пепловой колонны в северном центре активности. Визуально интенсивность извержения постепенно снижается, однако уровень опасности остаётся крайне высоким», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Очевидцы также сообщает, что иногда ощущаются подземные толчки.

На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч

Накануне вечером регион также пережил землетрясение магнитудой 7, жертв и пострадавших в результате опасного природного явления нет. Местные жители сообщали о повреждениях штукатурки и образовавшихся в стенах жилых домов трещинах.