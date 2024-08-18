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Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признали 13 человек

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году признаны 13 человек, сообщает РИА Новости.

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признали 13 человек
© РИА Новости

Их родственники погибли. Потерпевшими заявлены гражданские иски.

Расследование делу еще не закончено, могут быть заявлены новые гражданские иски.

Происшествие на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошло утром 9 августа прошлого года. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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