Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде признали 13 человек

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году признаны 13 человек, сообщает РИА Новости.

Их родственники погибли. Потерпевшими заявлены гражданские иски.

Расследование делу еще не закончено, могут быть заявлены новые гражданские иски.

Происшествие на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошло утром 9 августа прошлого года. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.