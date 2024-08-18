Генерала Булгакова проверят на причастность к совершению иных преступлений

Следствие проверит обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова на причастность к совершению других преступлений. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Избранная Булгакову мера пресечения мотивирована следствием тем, что обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования. Кроме того, правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений", - рассказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что до своего задержания генерал знал о проводимой следствием проверки в его отношении и дал показания как свидетель по делу о мошенничестве, связанном с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.