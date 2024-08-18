ВСУ атаковали российскую нефтебазу

ВСУ повторно атаковали горящую нефтебазу в Пролетарске, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, на месте работали спасатели, но никто не пострадал. На место происшествия прибыл пожарный поезд, его задействовали в борьбе с огнем.

По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение, — написал он.

Этой же ночью 18 августа на юго-востоке Ростовской области силами ПВО была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива, указывал Голубев.

Несколькими часами ранее на западе Ростовской области ПВО также отбила атаку БПЛА. По предварительным данным, обошлось без жертв и раненых.

До этого дежурными средствами ПВО над территорией России были уничтожены четыре тактические ракеты Вооруженных сил Украины и 117 беспилотников самолетного типа. В российском военном ведомстве рассказали, что под огонь ВСУ попали восемь российских регионов. Наиболее массированной атаке подверглась Курская область — там российские силы вывели из строя четыре тактические ракеты и 37 дронов.