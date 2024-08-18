В Ростовской области случился пожар после падения обломков БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ростовской области. В результате падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"На юго-востоке Ростовской области силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива", - написал он в своем Telegram-канале.

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Губернатор уточнил, что пожарные ликвидируют возгорание.