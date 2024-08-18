Ленинградский военный округ требует взыскать почти 50 млн рублей с ВСК

Федеральное казённое учреждение «Объединённое стратегическое командование Ленинградского военного округа» подало в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области десять исков к Военно-строительной компании (ВСК).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел, в исках содержится требование взыскать с ВСК в общей сложности 49,5 млн рублей.

По данным агентства, к настоящему моменту к производству приняты лишь три иска: на 12,645 млн рублей, на 6,951 млн рублей и 875,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал главу «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях в особо крупном размере.