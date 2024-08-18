В Турции задержали подозреваемых в причастности к лесным пожарам

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали семерых человек, которых подозревают в причастности к природным пожарам на западе, а также северо-западе страны.

Об этом проинформировал глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.

«Из них четверо взяты под стражу в провинции Измир, в том числе один в его пригороде Каршияка, где огонь в пятницу вечером добрался до жилых районов 4-миллионного города», — отметил он на видеозаписи, кадрами которой поделился на своей странице в социальной сети X.

Ранее глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что в стране взяты под контроль 69 из 72 природных пожаров.