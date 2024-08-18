Губернатор раскрыл детали землетрясения на Камчатке

У берегов Камчатки наблюдается интенсивный афтершоковый процесс, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Солодов.

Он раскрыл детали землетрясения.

«По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая», — заявил Солодов.

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 7,0. Его эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров. Фиксируется серия афтершоков магнитудой от 3,9 до 5,0.

Специалисты МЧС проводят обследование зданий и сооружений на предмет наличия трещин и разрушений.

Тем временем, на Камчатке из-за активности вулкана Шивелуч объявлен красный авиационный код. Выпадение пепла зафиксировано в поселке Усть-Камчатск. Пепел поднялся на девять километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 492 километра на восток-юго-восток от вулкана.

В темное время суток над исполином были зафиксированы молнии. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.