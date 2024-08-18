Колесо обозрения с людьми загорелось на фестивале в Германии

Более 30 человек пострадали при пожаре во время музыкального фестиваля Highfield в Германии. Причиной этому стал пожар на колесе обозрения, об инциденте пишет газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

«На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы», - пишет издание.

Инцидент произошел в немецкой федеральной земле Саксония рядом с озером Штремхаль. По неизвестным причинам одна из кабинок колеса обозрения загорелась, затем огонь перекинулся на другие.

Отмечается, что в результате произошедшего как минимум два человека получили серьезные травмы, об этом сообщил Немецкий Красный Крест. Оба сейчас находятся в больнице. Пожар к настоящему моменту удалось потушить.