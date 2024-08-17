Жильцы элитной многоэтажки пострадали от «мадам-клоун»

В одинцовской многоэтажке женщина в парике и маске клоуна разрисовала двери одной из квартир краской из баллончика, пишет Telegram-канал Mash. Пострадавшие сообщают, что она «творит странности» не первое десятилетие.

Жители элитного дома жалуются, что раскрашиванием дверей женщина не ограничивается. Много лет назад — в начале 2000-х годов — она занималась выдворением нелегалов из Молдавии, а со временем переключилась на соседние семьи и общедомовое имущество.

В частности, женщина уже меняла замки на общих дверях, забрызгивала краской объективы камер видеонаблюдения, а также развешивала по подъезду собственные обнаженные фото. Почему ей это сходит с рук и пытались ли ее привлекать к ответственности ранее, не уточнятся.

До этого два жителя Поморского воеводства Польши при строительстве бункера повредили средневековый памятник, сообщала радиостанция RMF FM. По данным источника, за это им может грозить до двух лет лишения свободы либо штраф.

В августе в Москве привлекли к ответственности 41-летнего мужчину, разбившего турникет на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», ранее также успевшего сломать створки и на станции «Комсомольская». Кроме того, как установили в прокуратуре, в этом году злостный крушитель турникетов в подземке также был осужден за угрозы убийством в отношении собственной матери.