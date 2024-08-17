МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС после случая очередной атаки украинского дрона вблизи территории станции в субботу утром.

"Ситуация ухудшается на фоне удара дрона по дороге вдоль периметра станции", - говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

Удар пришелся на участок недалеко от основного пруда-охладителя и в 100 м от высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская".

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Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что военная активность в районе станции не снижается.