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МВД: «граната» в мечети в Москве оказалась сувенирной

Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В МВД рассказали об изъятом у задержанных возле мечети в Москве предмете
© РИА Новости

Дежурному поступило сообщение, пояснили в полиции, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом.

Граждан Турции задержали у Соборной мечети в Москве

На место ЧП незамедлительно был отправлен наряд. Стражи порядка в ходе проверки установили, что «данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет», отметили в пресс-службе.

Ранее первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов сообщил, что охрана Соборной мечети задержала двух граждан Турции. Он добавил, что мужчины пытались пронести на территорию комплекса гранату «Ф-1» без взрывчатого вещества.

Происшествия
Дамир Мухетдинов
МВД России