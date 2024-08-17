В МВД рассказали об изъятом у задержанных возле мечети в Москве предмете

Предмет, с которым два человека пытались пройти на территорию Соборной мечети, оказался сувениром и не представляет опасности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Дежурному поступило сообщение, пояснили в полиции, что в Выползовом переулке находятся неизвестные с подозрительным предметом.

Граждан Турции задержали у Соборной мечети в Москве

На место ЧП незамедлительно был отправлен наряд. Стражи порядка в ходе проверки установили, что «данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет», отметили в пресс-службе.

Ранее первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов сообщил, что охрана Соборной мечети задержала двух граждан Турции. Он добавил, что мужчины пытались пронести на территорию комплекса гранату «Ф-1» без взрывчатого вещества.