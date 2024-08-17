Заключенный сбежал из колонии под Ростовом

Осужденный за кражу 37-летний мужчина сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Инцидент произошел 13 августа, в колонии-поселении №8.

«Был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного Михайленко Николая Владимировича 1987 года рождения, который не вернулся на территорию исправительного учреждения в установленное время, после посещения продуктового магазина», — сказано в сообщении исправительного учреждения.

В колонии Михайленко отбывал 2 года по статье 158 УК РФ («Кража»). Начался его розыск.

ГУФСИН опубликовало приметы осуждённого:

Рост 175-180 см, телосложение худощавое, плечи опущенные, волос темно русый, лицо овальное, на внутренней части левой руки выше кисти шрам от пореза размером 3 на 0,5 см.

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Одет: темно синяя рубашка с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами, сверху длинная кофта с длинным рукавом, на груди надпись «Найк», обут в темные шлепки, через плечо серая сумка – барсетка.

О возможном месте нахождения разыскиваемого просят сообщить в ГУФСИН по телефону 8 (863) 249-82-10, 210-25-61 или в органы полиции.

Согласно данным ФСИН, колония-поселение №8 находится в Веселовском районе (п. Садковский, ул. Центральная, 19). Она была образована в 1958 году на базе зерносовхоза. https://61.fsin.gov.ru/structure/fku_kp_8/index.php?month=8&year=2021

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут свободно передвигаться, с разрешения администрации могут находиться вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования. Также осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь деньги и ценные вещи.

За побег из колонии-поселения грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы.