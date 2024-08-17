Взрыв автомобиля произошел на заправке в Тихорецке в Краснодарском крае. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Диспетчеру Тихорецкого пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси, расположенной по адресу: МО г. Тихорецк, ул. Гражданская", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент взрыва машины на автозаправке в Тихорецке. Утверждалось, что водитель поставил автомобиль заправляться метаном и ушел его оплачивать. Взрыв раздался в тот момент, когда мужчина возвращался к машине.

На севере Москвы взорвался автомобиль

По предварительной информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, никто не пострадал. Уточняется, что пожарную безопасность на месте обеспечивали четыре человека личного состава и две единицы техники от МЧС России.