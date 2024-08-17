Граждан Турции задержали у Соборной мечети в Москве

Охрана мечети в Москве задержала двух граждан Турции с похожим на гранату предметом
Охрана Соборной мечети Москвы на входе в комплекс задержала двух граждан Турции, рассказал первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов. Об этом пишет РИА «Новости».
Инцидент произошел в субботу, 17 августа, около 17:00 мск.
По его словам, мужчины пытались пронести в мечеть гранату «Ф-1» без взрывчатого вещества. Он добавил, что сотрудники охраны сработали оперативно и крайне корректно.
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В настоящее время с нарушителями работают правоохранители, констатировал Мухетдинов.
Ранее сообщалось, что в мечети Кабардино-Балкарии прихожанин пытался сжечь религиозную литературу, услышав «внутренний голос».