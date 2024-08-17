В Москве группу молодых людей задержали за угрозы людям и оружие

В Москве полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в оскорблении жителей столицы, а также в демонстрации оружия, сообщили в ГУ МВД по городу. Отмечается, что они опубликовали ролик с угрозами в Сети, а через три часа их уже вычислили и доставили в отдел.

Собранные сотрудниками полиции материалы проверки в отношении задержанных переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — сказано в сообщении.

В столичном СК уточнили, что задержанных проверят по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, а также о возбуждении ненависти либо вражды. По версии следствия, ролики молодых людей были нацелены на всплеск национальной розни, социальной вражды и насилия.

Ранее жителя Волгоградской области осудили за призывы в социальных сетях к насильственным действиям в отношении русских из-за участия в СВО. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении, признав виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Недавно МВД России разработало законопроект, предусматривающий введение штрафов и дисквалификации для ряда чиновников за невыполнение мер по борьбе с экстремизмом, принятых федеральной межведомственной комиссией. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается добавить статью, которая будет устанавливать ответственность за неисполнение таких мер.