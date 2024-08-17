Трех девочек нашли в багажнике пьяного пенсионера под Воронежем

Трех девочек обнаружили в багажнике машины пьяного 62-летнего пенсионера под Воронежем. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе регионального отделения Госавтоинспекции.

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Сотрудники ведомства подали знак об остановке автомобилю «Лада». Водитель проигнорировал требование полиции и попытался скрыться. Вскоре нарушителя догнали и задержали. Во время осмотра транспорта в багажнике нашли трех несовершеннолетних девочек. Ими оказались внучки лихача. По его словам, он просто вез детей в магазин за конфетами. Алкотестер также показал, что пенсионер был сильно пьян.

— Теперь водителю... грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также — за нарушение правил перевозки детей — штраф в размере трех тысяч рублей, — передает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Воронежской области.

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