На посетивших Суджу итальянцев завели уголовное дело

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы работавшими в Судже на территории Курской области итальянскими журналистами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ) в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории н. п. Суджа Курской области", - сообщили в ЦОС. "Также проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента (журналист Си-Эн-Эн - прим. ТАСС) Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ЦОС.