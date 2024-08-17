В Лондоне загорелось историческое здание

В центре Лондона загорелся исторический дворец Сомерсет-хаус. Его построили в XVIII веке. В здании сейчас расположен один из самых посещаемых в мире художественных музеев.

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Причина возгорания на данный момент неизвестна. Движение на дорогах затруднено. К тушению пожара привлечены около 100 человек, передают Sky News. Отмечается, что огонь охватил «небольшую часть здания».

На опубликованных очевидцами кадрах можно заметить, как из крыши здания поднимается дым. Спасательные службы работают на месте происшествия.

В администрации музея сообщили, что персонал и гости выведены из здания. В субботу в Сомерсет-хаусе должен был пройти фестиваль брейк-данса.