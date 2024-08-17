Костромич попытался свалить на «грабителей» выпитые на работе 70 литров пива

В Костроме продавец одной из торговых точек попытался выдать недостачу 70 литров пива и почти килограмма фисташек за кражу со взломом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Костромской области.

В полиции пояснили, что накануне в дежурную часть обратился продавец торговой точки. Он заявил, что перед началом смены обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие денег в кассе. Кроме того, он недосчитался снеков и 30 литров пива.

Преступление было раскрыто по горячим следам, а злоумышленником оказался сам заявитель, уточнили в пресс-службе. После отъезда хозяина точки в командировку мужчина сломал замок и разбросал товары.

В Казани задержали подозреваемого в краже товаров из магазина ФК "Рубин"

По данным следствия, проверка показала недостачу не 30, а 70 литров напитка. Кроме того, выяснилось, что из кассы пропали 11 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).