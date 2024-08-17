На крупнейшем предприятии в ДНР прогремел взрыв

В ДНР в Краматорске, подконтрольном Украине, на крупном предприятии тяжелого машиностроения прогремел взрыв, сообщает издание «Страна». Речь идет о Новокраматорском машиностроительном заводе (НКМЗ).

По данным СМИ, удар нанесли по промышленной зоне. НКМЗ считается одним из самых крупных предприятий в мире и на Украине.

Ранее взрыв прогремел в Киевской области Украины. В регионе, а также в столице Украины звучала воздушная тревога. Кроме того, работали системы противовоздушной обороны. Также сообщалось о взрывах в Сумах.

До этого взрывы прозвучали в Харькове на востоке Украины. В городе работала система ПВО. Была объявлена воздушная тревога, как и в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях страны.

3 августа объект инфраструктуры получил повреждения в Винницкой области Украины, сообщала замглавы администрации региона Наталья Заболотная. По ее сведениям, на месте происшествия возник пожар.

Также украинские СМИ писали об объявлении воздушной тревоги на всей территории страны. Утверждалось, что причиной этого стал взлет российского истребителя МиГ-31К. Минобороны России данную информацию не комментировало.