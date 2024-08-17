Лихачев: Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться

Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает постепенно ухудшаться. Об этом с субботу, 17 августа, сообщил гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии.

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По имеющимся данным, за прошедшие сутки в несколько раз выросло число сообщений о подготовке атаки Вооруженных сил Украины на объекты ядерной энергетики в Курчатове и Энергодаре. Лихачев призвал Гросси как можно скорее приехать и осмотреть Курскую АЭС, чтоб дать собственную оценку серьезности ситуации. По словам главы «Росатома», возможный удар украинской армии нанесет непоправимый ущерб всему миру, передает Рен ТВ.

В Минобороны пообещали немедленный ответ на ядерный терроризм Киева

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