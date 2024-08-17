Посиделки сотрудников ФСИН с участником СВО закончились ножом в спину

Вернувшийся со специальной военной операции экс-заключенный порезал ножом сотрудника ФСИН, с которым подружился, информирует Telegram-канал «Сибирский экспресс». Рубцовский городской суд Алтайского края признал местного жителя Данилу Орлова виновным в покушении на убийство. Оказалось, что он был женат на сотруднице исправительной колонии.

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Куда ты, мусор, собрался, — сказал Орлов другу, когда тот был у него в гостях.

Инцидент произошел во время посиделок с сотрудником ФСИН. Товарищи начали выпивать, но потом поссорились. По словам нападавшего, друг оскорбил его супругу. Однако пострадавший привел другую версию. Сотрудник ФСИН предположил, что ранение, которое показал ему житель Алтайского края, получено не в ходе СВО. Друг предположил, что организатор посиделок сам себе навредил, чтобы не участвовать дальше в боевых действиях.

После этих слов Орлов начал вести себя агрессивно. Гость решил уйти домой, стал собираться и попытался открыть дверь. Жена экс-заключенного закричала, что у него нож. После этого сотрудник ФСИН почувствовал резкую боль в спине.

По словам супруги, мужчина якобы задавался вопросом, почему ее мужа не убили на СВО. Женщина заявила, что он спрашивал, зачем она выходит замуж за зека. Сам бывший заключенный утверждал, что гость первым начал его избивать. Тогда он несколько раз ударил товарища в грудь и в живот. Последний пытался спастись на балконе, затем вернулся в комнату, где получил удары ножом по лицу и голове.

На лестнице нападение продолжилось. По данным источника, обвиняемый колотил пострадавшего головой об бетонный пол, после чего сбежал с места преступления.

Ранее в Джержинске Нижегородской области участник СВО попал под подозрение в убийстве 23-летней супруги. По данным СМИ, военный вернулся в отпуск, зарезал жену из ревности, после чего попал в смертельное ДТП за рулем автомобиля.