Дочь подвергшегося издевательствам ВСУ пенсионера подтвердила, что он жив

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым на видео издевались украинские военные, рассказала, что ее отец жив. Об этом сообщают РИА Новости.

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Дочь пенсионера Светлана Петренко также добавила, что ее отца пленили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она заявила, что уверена в этом «на 100 процентов»

17 августа стало известно, что Григорьев, над которым в Курской области издевались украинские солдаты в форме СС, был беженцем из Макеевки (ДНР) и перебрался в российский регион в 2014 году.

16 августа в Telegram-каналах завирусился ролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео.