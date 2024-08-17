В московском метро сработала дверь взрывозащиты

В одном из переходов станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия, пишет пресс-служба столичного Дептранса в официальном Telegram-канале.

В настоящее время работники метрополитена производят регулировку затвора.

Пересадка со станции «Арбатская» временно осуществляется через станцию «Боровицкая», уточнили в ведомстве.

«Информация, публикуемая каналами, о подобной ситуации на другой станции (Библиотека им. Ленина), а также об отсутствии освещения не соответствует действительности», — подчеркнули в Дептрансе.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в субботу, 17 августа, на станции метро «Библиотека им. Ленина» произошло ЧП: сработала дверь взрывозащиты. Кроме того, якобы остановились эскалаторы и потух свет.

Журналисты заявили также, что пассажиры, доходя до заблокированной двери, якобы вынуждены были возвращаться пешком по эскалатору наверх.