Дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу с внешней стороны периметра ЗАЭС

Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра ЗАЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу станции.

На станции уточнили, что по этой дороге передвигается персонал.

Удар ВСУ по системе охлаждения ЗАЭС стал прямым нарушением ее целостности

В пресс-службе отметили, что ВСУ ударом дрона по территории ЗАЭС в очередной раз создали прямую угрозу безопасности персонала и станции.

Сотрудники ЗАЭС подчеркнули, что инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, проинформированы об ударе дрона ВСУ по территории станции, они посетили место падения снаряда.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС.