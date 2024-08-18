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На Камчатке сообщили об афтершоках от сильного землетрясения

Подземные толчки, вызванные афтершоковыми процессами от произошедшего на Камчатке землетрясения интенсивностью 7 баллов, могут продолжаться до года. В ближайшую неделю их магнитуда предположительно не будет превышать 6,5 баллов, а интенсивность может достигать 5 баллов, сообщил директор Камчатского филиала Единой геофизической служба Российской академии наук Данила Чебров.

На Камчатке сообщили об афтершоках от сильного землетрясения
© ТАСС
"Базовым сценарием наиболее вероятным остается тот, который был предложен на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета сегодня утром. Я повторю его основные положения. В ходе мощного афтершокового процесса можно ожидать землетрясений с магнитудой от 6 до 6,5 в очаговой зоне произошедшего землетрясения, которые вызовут сотрясения в Петропавловске-Камчатском [интенсивностью] порядка 5 баллов. Таких землетрясений стоит ожидать ближайшую неделю, наиболее интенсивный афтершоковый процесс будет идти до месяца. После этого он будет, медленно затухая, продолжаться, наверное, даже до года", - приводятся слова Чеброва в Telegram-канале службы.

По его словам, при таких землетрясениях афтершоки из очаговой зоны будут беспокоить жителей Петропавловска-Камчатского и его окрестностей. Он добавил, что 19 августа состоится очередное заседание, и свежая информация будет доведена до ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в акватории Тихого океана, в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, на глубине 46 км в 7:10 (22:10 мск 17 августа). Интенсивность толчков в Петропавловск-Камчатском городском округе составила до 7 баллов, в Вилючинском городском округе - до 6-7 баллов, в Елизовском районе - до 6 баллов, в Мильковском районе - до 5 баллов, в Усть-Камчатском районе - до 4 баллов.

Ранее общий совет Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заключил, что сейсмособытие может быть форшоком, после которого последует более сильное землетрясение с интенсивностью от 6 до 9 баллов. Пресс-служба территориального управления МЧС обозначила, что официально развитием возможных сценариев занимается Камчатский филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, который прогнозирует афтершоки интенсивностью до 5 баллов.

Происшествия
Данила Чебров
РАН