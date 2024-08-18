На Камчатке сообщили об афтершоках от сильного землетрясения

Подземные толчки, вызванные афтершоковыми процессами от произошедшего на Камчатке землетрясения интенсивностью 7 баллов, могут продолжаться до года. В ближайшую неделю их магнитуда предположительно не будет превышать 6,5 баллов, а интенсивность может достигать 5 баллов, сообщил директор Камчатского филиала Единой геофизической служба Российской академии наук Данила Чебров.

"Базовым сценарием наиболее вероятным остается тот, который был предложен на внеочередном заседании Камчатского филиала Российского экспертного совета сегодня утром. Я повторю его основные положения. В ходе мощного афтершокового процесса можно ожидать землетрясений с магнитудой от 6 до 6,5 в очаговой зоне произошедшего землетрясения, которые вызовут сотрясения в Петропавловске-Камчатском [интенсивностью] порядка 5 баллов. Таких землетрясений стоит ожидать ближайшую неделю, наиболее интенсивный афтершоковый процесс будет идти до месяца. После этого он будет, медленно затухая, продолжаться, наверное, даже до года", - приводятся слова Чеброва в Telegram-канале службы.

По его словам, при таких землетрясениях афтершоки из очаговой зоны будут беспокоить жителей Петропавловска-Камчатского и его окрестностей. Он добавил, что 19 августа состоится очередное заседание, и свежая информация будет доведена до ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в акватории Тихого океана, в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, на глубине 46 км в 7:10 (22:10 мск 17 августа). Интенсивность толчков в Петропавловск-Камчатском городском округе составила до 7 баллов, в Вилючинском городском округе - до 6-7 баллов, в Елизовском районе - до 6 баллов, в Мильковском районе - до 5 баллов, в Усть-Камчатском районе - до 4 баллов.

Ранее общий совет Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заключил, что сейсмособытие может быть форшоком, после которого последует более сильное землетрясение с интенсивностью от 6 до 9 баллов. Пресс-служба территориального управления МЧС обозначила, что официально развитием возможных сценариев занимается Камчатский филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, который прогнозирует афтершоки интенсивностью до 5 баллов.