На борту советского авианосца «Минск» в Китае произошел пожар

Пожар вспыхнул во время демонтажа и переоборудования списанного советского авианосца «Минск». Он пришвартован на реке Янцзы в городе Наньтун, сообщает агентство Xinhua.

Данных о пострадавших пока не поступало. Пожар начался в пятницу днем и «был практически потушен» к 10 часам утра в субботу. Местные власти заявили, что начали расследование причин ЧП.

Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» был спущен на воду в 1975 году. Он входил в состав бригады ракетных кораблей Тихоокеанского флота.

В 1993 году было принято решение об исключении корабля из состава ВМФ России и передаче в ОФИ (отдел фондового имущества) для демонтажа и реализации.

В 1994 году корабль продали южнокорейской корпорации Young Distribution за 4,5 млн долларов. Затем «Минск» перепродали китайской компании, которая превратила его в часть военного тематического парка Minsk World в Шэньчжэне.

В 2016 году крейсер был переведен в Наньтун, где также стал музейным экспонатом. Его можно видеть на реке Янцзы при входе в город. В последнее время поступали сообщения, что крейсер демонтируется, переоборудуется и внутри «режется на металл».