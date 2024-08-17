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В Северной Осетии ведётся операция по спасению тургруппы из десяти человек

В МЧС России заявили, что в Северной Осетии началась поисково-спасательная операция из-за туристической группы из десяти человек.

В Северной Осетии ведется операция по спасению тургруппы из десяти человек
© РИА Новости
«В Северной Осетии началась поисково-спасательная операция. Незарегистрированная тургруппа из 10 человек отправилась на восхождение», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что на высоте 3700 м 35-летний мужчина получил травму ноги.

Ранее спасатели МЧС Крыма оказали помощь туристке, повредившей ногу во время прогулки в горно-лесной местности мыса Меганом.

Происшествия
МЧС России