Замглавы ГУ МЧС по Кубани Симоненко сняли с должности после ареста

Арестованный заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Сергей Симоненко снят с должности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Симоненко освобожден от должности заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю после его заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Информация о Симоненко также исчезла из раздела "Руководство" на сайте главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Прокуратура просила уволить Симоненко по отрицательным основаниям еще до его задержания и последующего ареста. 18 июля Генпрокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества полковника и членов его семьи как приобретенного на неподтвержденные доходы - это 120 млн рублей, недвижимость и автомобили, в том числе класса люкс. За годы службы он приобрел более 50 объектов недвижимости и свыше 20 машин. 31 июля Симоненко задержали в рамках уголовного дела, этапировали в Москву, где Басманный суд заключил его под стражу.

Симоненко с 1988 года служит в пожарной охране. В 2009 году стал заместителем начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю - начальником управления надзорной деятельности. Но в октябре 2018 года его уволили из МЧС в связи с достижением предельного возраста службы. Спустя четыре года, в сентябре 2022 года, его восстановили на службе. В октябре 2023 года назначили замначальника главка. Чем занимался Симоненко с 2018 по 2022 год, в его биографии на сайте краснодарского главка МЧС не сообщается.