Минэнерго Приморья: аварию в регионе расследует Ростехнадзор

Исполняющая обязанности министра энергетики Приморья Елена Шиш заявила, что энергетическую аварию в крае будет расследовать Ростехнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

"Создана комиссия по расследованию аварии (на сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. - "Газета.Ru") Дальневосточного управления Ростехнадзора города Хабаровска", - поделилась Шиш.

До этого "Примводоканал" сообщал, что водоснабжение восстановлено в большей части Владивостока, полностью подать воду в городе планируют в ближайшее время. На водных насосных станциях "Голдобина" и "Некрасовская" электроснабжение было восстановлено 17 августа в 05:00 часов (22:00 мск). 16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, а также Находку и другие населенные пункты.

Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.