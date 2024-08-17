Полиция Аргентины задержала семь человек по подозрению в подготовке терактов

Аргентинская полиция задержала семь человек за предполагаемую связь с террористической группировкой. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

"Они планировали теракты в Мендосе. В результате восьми обысков федеральная полиция обезвредила опасную организацию, связанную с радикальной исламистской террористической группировкой, выявленной после угроз журналисту еврейского происхождения", - написала она в X (ранее Twitter).

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По словам Буллрич, выявленная ячейка "использовала социальные сети для распространения ненавистнических высказываний, планов атак и материалов террористических группировок, таких как "Исламское государство" и движение "Талибан" (признаны террористическими организациями и запрещены в РФ)".

По данным интернет-портала Infobae, в ходе обысков в домах задержанных было обнаружено большое количество огнестрельного и холодного оружия, а также салафитская литература.